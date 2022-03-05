Karaciğer ve böbrek nakli olan Hakan Taşıyan, aylar sonra sağlık durumunu anlattı
Geçen yıl Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Klip çekimi için Beşiktaş'ta bir otelde basın mensuplarının karşısına geçen Taşıyan, "Kimseye kırgınlığım yok. Çok şükür ayaktayım. Sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi" dedi. Ayrıca Taşıyan'ın oğlu ilk kez kameraların karşına çıktı.
Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'a, geçen yıl tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan, aylar sonra Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kamera karşısına geçti.
2. Sayfa'nın haberine göre, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, "Güzel slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı, kısmet olursa iki haftaya şarkımızı çıkartmış oluruz" ifadelerini kullandı.
"SAĞLIĞIM YERİNE GELDİ"
Gazetecilerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.
"BABAM GURUR KAYNAĞIM"
Hakan Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da babasını klip çekimin yalnız bırakmadı.
İlk kez babası ile görüntü veren Ramazan Haktan, "Çok güzel bir şarkı geliyor. Babamla gurur duyuyorum. Hastaneden çıktı ve sağlığına kavuştu. Hakan Taşıyan artık geri dönüyor" diyerek, babasına destek verdi.
"HAYATA YENİDEN BAĞLANDIM"
Ünlü şarkıcı, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.
NE OLMUŞTU?
Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Hakan Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı.
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