Boğaziçi öğrencisi, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruyu açtırdı: İşte o soru...

ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'e katılan yarışmacı Recep Tayyip Temiz isimli yarışmacı, 500 bin TL'lik soruyu açtırdı.

Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi.

İLGİ ÇEKİCİ PERFORMANSLAR YER ALDI

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de yarışmacıların ilgi çekici performansları yer aldı.





İLK BARAJ SORULARINI RAHATLIKLA GEÇTİ

Milyoner'e katılan yarışmacı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Recep Tayyip Temiz isimli yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti ve performansıyla programa damga vurdu.





İKİNCİ BARAJ SORULARINI DA GEÇTİ

Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

500 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Başarılı performansına devam eden yarışmacı, 11'inci soru olan 500 bin TL değerindeki soruyu da açtırmaya hak kazandı.

İŞTE O SORU

Yarışmacının 500 bin TL değerindeki soruda karşısına, "17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?" sorusu çıktı.





VERDİĞİ KARARLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yarışmacı bir süre düşündü ve verdiği kararla herkesi şaşırttı.

1 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRACAKTI

Yarışmadan çekilen yarışmacı Milyoner'e devam etseydi 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanacaktı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ 300 BİN TL ALDI

Milyoner yarışmacısı Temiz, yarışmadan 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.



