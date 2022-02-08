'Bohemian Rhapsody'nin yapımcısından 'Michael Jackson' filmi geliyor

08 Şubat 2022 Salı, 15:08

Oscar ödüllü Queen biyografisi “Bohemian Rhapsody”nin yapımcılığını üstlenen Graham King, 'popun kralı' Michael Jackson'ın biyografisi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amerikan eğlence şirketi Lionsgate yaptığı açıklamada, Michael Jackson'ın hayatına ve kariyerine dayanan yeni bir biyografi filmi olan “Michael”ın dünya çapındaki haklarını aldığını duyurdu.

Beyazperde'de yer alan habere göre; filmin yapımcılığını Jackson'ın mirasının yöneticileri John Branca ve John McClain ile birlikte yapacak. Senaryoyu, daha önce “The Aviator” ve “Gladiator” gibi filmlerin senaryolarına imza atan, üç Oscar adaylığı bulunan senarist John McClain yazacak.

Lionsgate Yönetim Kurulu Başkanı Joe Drake, filmle ilgili olarak "Lionsgate'in bu destansı filmin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyım ve 'Bohemian Rhapsody'den 'Ali'ye kadar ikonik hayat hikayeleri anlatmakta başarısını kanıtlamış Graham ile çalışmaktan heyecan duyuyorum" ifadelerinde bulundu.

Lionsgate, yaptığı basın açıklamasında “Michael”ı “İzleyicilere popun kralı olan karmaşık adamın derinlemesine bir tasvirini verecek” bir film olarak tanımladı.

"Jackson ailesiyle ilk kez 1981'de tanıştım ve onların mirasını beyaz perdeye taşımaktan onur duyuyorum" diyen Graham King ise sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Dodger Stadyumu'nda oturup Zafer Turu'nu izlerken, yaklaşık 38 yıl sonra bu filmin bir parçası olma ayrıcalığına sahip olacağımı asla hayal edemezdim."

Film, Jackson'ın sanatsal süreci ve kişisel hayatı hakkında bir fikir verdiği için onun en ikonik performanslarına da hayat verecek.

Kariyeri boyunca 400 milyondan fazla albüm satışı ve bir nesli tanımlayan çok sayıda hit şarkı ile Michael Jackson, tüm zamanların en etkili müzisyenlerinden biri olarak popüler kültür tarihine geçti. 2003 yılı sonrasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamarıyla karşı karşıya geldi fakat ilerleyen dönemde beraat etti. Jackson, 2009'daki ölümüne kadar tüm suçlamaları reddetti ve iddialar, Jackson ailesinin dava açtığı kutuplaştırıcı HBO belgeseli “Leaving Neverland”in (2019) temeli oldu.