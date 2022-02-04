Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bergen filminden ilk uzun fragman
Ünlü oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Bergen filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı yapım, 4 Mart'ta izleyicilerle buluşacak. Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılıyor.
Sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı "Bergen" filminden ilk uzun fragman geldi. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.
MÜZİSYEN KİMLİĞİLİYLE ÖNE ÇIKAN BİR KAHRAMAN
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez'in yer aldığı Bergen filmi 14 Ekim'de sete çıkmıştı.
4 MART'TA İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
Bergen'in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek. Film, 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.
İŞTE BERGEN'DEN İLK UZUN FRAGMAN
Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılıyor.
AFİŞİ DE PAYLAŞILMIŞTI
Farah Zeynep Abdullah, önceki gün başrolünü oynadığı “Bergen” filminin afişi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
04.03 ??????? pic.twitter.com/8crYkHTUgQ— Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) February 3, 2022
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