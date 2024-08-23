BoJack Horseman'ın yaratıcısından yeni animasyon geliyor...
BoJack Horseman yaratıcılarından yeni bir yetişkin animasyon dizisi geliyor. Dizinin 2025 yılında Netflix'te izleyicisi ile buluşması planlanıyor.
On yıl önce, ölmüş bir sitcom kariyerini yeniden canlandırmaya çalışan BoJack Horseman, yetişkin animasyon dünyasında çığır açmıştı. Şimdi, BoJack Horseman’ın yaratıcı ekibi 2025'te başlayacak yeni bir yetişkin animasyon dizisi olan Long Story Short ile Netflix’e geri dönüyor.
Long Story Short, bir ailenin zaman içinde yaşadıklarını anlatan bir animasyon komedi olarak tanıtılıyor. Dizi, ortak geçmiş, iç şakalar ve eski yaralar etrafında şekilleniyor ve aile üyelerinin ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor.
BoJack Horseman, 22 Ağustos 2014’te Netflix’in ilk orijinal animasyon dizisi olarak yayımlandığında büyük bir etki yarattı. Dizi, hiciv ve duygusal derinlik konusundaki yenilikçi yaklaşımıyla büyük beğeni topladı. Will Arnett’in seslendirdiği baş karakter BoJack, Hollywoo’da bir yandan bağımlılık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yandan kendi zehirli davranışları ve egosuyla hesaplaşıyor. Dizi, Todd Chavez (Aaron Paul), Mr. Peanutbutter (Paul F. Tompkins), Princess Carolyn (Amy Sedaris) ve Diane Nguyen (Alison Brie) gibi karakterlerle geniş bir kadroya sahipti.
BoJack Horseman’ın ardından gelen Big Mouth, Arcane ve Blue Eye Samurai gibi cesur Netflix yetişkin animasyon dizileri, BoJack'in bıraktığı yerden devam ederek yeni takipçiler kazandı. Long Story Short’un yapım ekibi de BoJack Horseman'ın ekibinden oluşuyor.
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