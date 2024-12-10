Boks efsanesi Mike Tyson, reklam anlaşmasını feshetti: 1,5 milyon dolarlık dava açıldı
Jake Paul ile yaptığı dev karşılaşma sonrası eski şampiyon Mike Tyson, reklam anlaşmasını tek taraflı feshettiği iddiasıyla Medier şirketinin tazminat talebiyle Londra mahkemelerinde zor bir süreç yaşıyor.
Jake Paul’un geçen ay eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson’ı mağlup ettiği büyük müsabakanın yankıları sürüyor. Ancak Tyson, şimdi Londra mahkemelerinde ciddi bir dava ile karşı karşıya.
TYSON’A 1,5 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ
Güney Kıbrıs merkezli Medier adlı şirket, Mike Tyson ve şirketi Tyrannic’ten 1,5 milyon dolarlık tazminat talep ediyor. İddiaya göre, Tyson, Ocak 2024’te Medier ile imzaladığı reklam anlaşmasını Mart 2024’te tek taraflı feshetti ve aynı gün Jake Paul ile dövüşeceğini duyurdu.
ANLAŞMA ŞARTLARI TARTIŞILIYOR
Medier’in avukatları, anlaşma şartlarına tamamen uyduklarını, ancak Tyson’ın tek taraflı fesih kararının kendilerine 1,46 milyon dolarlık zarar verdiğini belirtiyor. Tyson ise Medier’i sözleşme koşullarına uymamakla suçluyor.
REKOR GELİR, DEV DAVAYI GÖLGELİYOR
Dünyanın dört bir yanından milyonların izlediği karşılaşma, Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda 80 bin kişilik bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşti. Netflix üzerinden 108 milyon kişinin izlediği bu mücadelede, Jake Paul en az 40 milyon dolar, Mike Tyson ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etti.
8 RAUNTTA MİLYONLAR KAZANDILAR
Her biri 2 dakika süren 8 rauntluk bu karşılaşma, boks tarihine geçerken, Tyson’ın karşılaştığı Medier davası da gündemi meşgul ediyor. Bu dava, Mike Tyson’ın ring dışında ticari anlaşmalardaki zorluklarıyla da dikkat çekti.
TYSON’IN GELECEĞİ MERAK KONUSU
Boks tarihinin efsanevi isimlerinden biri olan Mike Tyson, bu dava ile birlikte ticari ilişkilerde yaşadığı zorluklarla bir kez daha gündemde. Mahkeme sonucu merakla bekleniyor.
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