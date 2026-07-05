Bölge tarımının yeni yüzü oldu: Kırmızısı bitti, sarısı geldi!

Ziyaretin en dikkat çeken noktası ise toplam 47 dekarlık alanda yetiştirilen 'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar oldu. Alışılmış kırmızı karpuzlardan farklı olarak altın sarısı iç rengiyle dikkat çeken bu özel çeşit, kendine has aroması, yüksek şeker oranı ve lezzetiyle öne çıkıyor.

Tamamen doğal yollarla yetiştirilen Tropical Sunshine, genetik müdahale ürünü olmayıp, dünya genelinde uzun yıllardır üretilen özel bir karpuz çeşidi olarak biliniyor. Hem farklı görünümü hem de ferahlatıcı tadıyla tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

İncelemelerde bölgedeki alternatif ürün çeşitliliği, hasat durumu ve tarımsal üretim süreçleri hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulunulurken, sarı etli karpuzun bölge tarımına katma değer sağlayan önemli ürünlerden biri olduğu vurgulandı.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticiye bereketli, verimli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.