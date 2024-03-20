Bolu'da ekim başladı: Dane mısırdan zarar edince çareyi yine patateste buldular

Patates diyarı" olarak bilinen Bolu'da üreticiler patates ekimine başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:47
Bolu'da ekim başladı: Dane mısırdan zarar edince çareyi yine patateste buldular
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"Patates diyarı" olarak bilinen Bolu'da üreticiler patates ekimine başladı. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısıra yönelen ancak bu yıl yeniden patates ekmeye başlayan çiftçiler sezondan umutlu.

Patates denilince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu'da patates ekimi başladı. Üreticilerin mart ayının son günlerinde ve nisan ayının ilk günlerinde patatesi toprakla buluşturmaya başladığı günlerde üreticiler yeni sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısır üreten çiftçiler, bu yıl tekrardan patates ekmeye yöneldi. Kent genelinde patates tarlalarının da çoğaldığı görüldü.

"DANE MISIRDAN ZARAR EDİNCE PATATESE GERİ DÖNDÜK"

2 yıldır dane mısırdan zarar ettiğini ve patates ekmeye karar verdiğini ifade eden Ahmet Sarıalan, "Bu sene 30 dönüm patates ekeceğim. Önceki seneler daha fazla patates ekiyorduk. 2 yıldır patates ekmeyip dane mısıra yönelmiştik. Dane mısırdan zarar edince patatese geri döndük. Dane mısırdan vazgeçtik. Para kazanamadık. Patatese geri dönüş yaptık ama tohumu çok pahalı. Aynı tohumu tekrar ekemiyorsun. Mecburen dışarıdan alman gerekiyor. Maliyetler yüksek ama bu yıl kaç paraya satacağımızı bilmiyoruz" dedi.


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