Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek: Kilosu tarlada 50 TL

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:53

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:53

Hatay'ın Arsuz ilçesinde alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelyede hasat başladı,

Depremin vurduğu Hatay’ın bereketli topraklarında ürün çeşitliliği artmaya devam ediyor. Arsuz ilçesinde vatandaşlar tarafından alternatif ürün olarak bezelye yetiştirilmeye başlandı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL’den alıcı buluyor.

Tarlasında ektiği bezelyenin hasadına başlayan kadın çiftçi Yeter Yeğen, “Bizim burada Mart ayında başlar, Nisan'ın ortalarında biter. İyi, güzel olur, verimli oldu yağışlardan dolayı. Her sene değişiyor belli olmuyor, tadı daha güzeldir” dedi.