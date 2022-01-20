Bono: 'Eski U2 şarkılarını dinlerken utanıyorum'

20 Ocak 2022 Perşembe, 00:00

En ünlü rock müzik gruplarından U2’nun kurucusu ve solisti Bono, 46 yıldır mensubu olduğu gruba dair ilginç itiraflarda bulundu.

The Hollywood Reporter'ın bir podcast’ine konuk olan şarkıcı ve besteci Bono, grubun baş gitaristi The Edge ile birlikte katıldığı programda, hiçbir zaman gruba verdikleri U2 adını beğenmediğini söyledi.

NTV'nin aktardığı habere göre; The Edge, kendisinin ve Bono’nun U2 adını başlarda benimsemediğini söylerken, Bono söze girerek, “Ben hala sevmiyorum. Gerçekten... Bir çeşit disleksim (okuma güçlüğü) vardı. Beatles’ın da kötü bir kelime oyunu olduğunu fark etmemiştim” diye konuştu.

Denizaltı anlamına gelen U-boat ismi üzerinde durduklarını ama daha sonra şimdiki adı kabullendiklerini anlatan Bono, “Bu ismi hala hiç beğenmiyorum” diye yineledi.

"DİNLERKEN UTANIYORUM"

Bono, içinde bulunduğu grubun müzikleri hakkında da dikkat çekici açıklamalar yaptı. 61 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, grubun 1980’de çıkan ilk stüdyo albümü Boy’un altyapısının inanılmaz olduğunu vurguladıktan sonra, albüm şarkılarını dinlerken zorlandığını, çünkü kendi sesinin “çok gergin” olduğunu ve sesini “erkeksi” bulmadığını söyledi.

Bono, “Arabadayken radyoda bizim eski şarkılar geldiğinde kıpkırmızı kesiliyorum. Çok utanıyorum” ifadesini kullandı.

80'Lİ YILLARA DAMGA VURMUŞTU

İrlandalı rock grubu U2, dünyanın en başarılı ve en popüler müzik gruplarından biri olarak değerlendiriliyor. U2 1976 yılında, grup üyeleri henüz lise çağındayken ve müzikle ilgili sınırlı yeteneklere sahipken kuruldu. Fakat, dini ritüelleri anımsatan sound’u, Bono'nun duygu dolu sesi ve The Edge'in dokunaklı gitarı, 1980'li yılların ortalarına gelene kadar grubun uluslararası alanda büyük ün kazanmasını sağladı.

22 GRAMMY İLE REKOR KIRMIŞTI

Dünya çapında albüm satışları 140 milyonu aşan U2, ayrıca 22 Grammy Ödülü kazanarak bir rekor kırdı. Grup, 2005 yılında, adaylıklarının ilk yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. U2 ayrıca, Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 100 sanatçısı listesinde 22. sırada yer aldı.