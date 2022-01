Ünlü rock grubunun solisti Rachel Nagy yaşamını yitirdi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 16:28

Garaj rock grubu The Detroit Cobras'ın vokalisti ve piyanisti Rachel Nagy'nin yaşamını yitirdiği grup arkadaşları tarafından duyuruldu.

1994 yılında kurulan Detroit Cobras'ın uzun süredir gitaristi olan Greg Cartwright, Nagy'nin ölümü ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili arkadaşımız ve müzikal meslektaşımız Rachel Lee Nagy'nin kaybını büyük bir kalp kırıklığı ve üzüntüyle duyuruyoruz. Onu tanıyan ve seven herkes için hala hayati, ilham verici ve kısa kesilmiş bir hayatı hatırladığımızda kederimizi tam olarak ifade edecek hiçbir kelime yok. Rachel Nagy, Detroit Cobras ile Rock, Soul ve R&B'nin meşalesini dünyanın dört bir yanındaki hayranlara taşıdı. Bir icracı olmanın ötesinde, müziğin ruhunu somutlaştırdı ve derinden etkileyen ses gücüyle müziği yeni zirvelere çıkardı. Canlılığından, şiddetli yoğunluğundan ve kırılganlığından ilham aldığımı söylerken yalnız olmadığımı biliyorum."

"MÜKEMMEL BİR DENGEYDİ"

Detroit Cobras'ın ilk iki albümünü yeniden yayınlayan ve 2018'de son single'larını yayınlayan Third Man Records, ise “Hem sesiyle hem de kişiliğiyle Rachel Nagy, sert ve mutlak tatlılık arasında mükemmel bir dengeydi. Detroit'teki, Magic Stick'teki en eski White Stripes gösterilerinden, Nashville'deki Third Man 10. yıl dönümü gösterisine kadar, Rachel ve Detroit Cobras, yaklaşık 25 yıldır dünyamızda tutarlı bir ilham kaynağı olmuştur. Odayı dolduran kahkahasının sesini, saçma sapan dürüstlüğünü ve gerçek dostluğunu gerçekten özleyeceğiz. Huzur içinde yat" dedi.

Daha çok 60'lı yılların şarkılarının garage rock coverlarıyla popüler olan The Detroit Cobras 1994'te Rachel Nagy ile gitarist Mary Ramirez'le tarafından kuruldu. İlk albümlerini 1998'de “Mink, Rat or Rabbit” ismiyle çıkaran grup, 2001 yılında “Life, Love, and Leaving” ismiyle başka bir albüm çıkardı. Bu iki albümün ardından Rough Trade Records ile anlaşan grup, 2005 yılında üçüncü albümleri “Baby”i çıkardı. 2007 yılında grup dördüncü albümleri “Tied & True”u yayınladı.