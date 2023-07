Alan Arkin kimdir? Alan Arkin neden hayatını kaybetti? Alan Arkin hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 13:37

Güncelleme: 01.07.2023 - 13:37

Amerikalı aktör Alan Arkin yaşamını yitirdi. Arkin'in ölüm haberini oğulları Adam, Matthew ve Anthony duyurdu. Alan Arkin 29 Haziran 2023'te 89 yaşında California'daki evinde hayatını kaybetti.

ALAN ARKIN KİMDİR?

Alan Arkin 26 Mart 1934 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Kariyerine 1963'te Joseph Stein'ın Enter Laughing adlı oyunu ile başladı. Ertesi yıl komedi oyunu Luv ile sahneye çıktı. 1971 yılında The Sunshine Boys'u yönetti ve En İyi Oyun Yönetmenliği dalında Tony Ödülü'ne aday gösterildi. Ruslar Geliyor, Ruslar Geliyor (1966), Karanlığa Kadar Bekle (1967), Yürek Yalnız Bir Avcı (1968), Popi (1969), Yakala-22 (1970) filmlerindeki rolleriyle ün kazandı. Edward Scissorhands (1990), Glengarry Glen Ross (1992), Grosse Pointe Blank (1997), Thirteen Conversations About One Thing (2001), Sunshine Cleaning (2007), Get Smart (2008) ve Argo'da yardımcı roller üstlendi. Little Miss Sunshine'daki rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı.

Alan Arkin son olarak Netflix'te yayımlanan The Kominsky Method'da rol aldı.

ALAN ARKIN EVLİ Mİ?



Alan Arkin, 1955 yılında Jeremy Yaffe ile evlendi. Çiftin iki oğlu oldu. Çift 1961 yılında boşandı. 1964'ten 1994'e kadar aktris-senarist Barbara Dana ile evli kaldı.1967'de Anthony (Tony) Dana Arkin adında bir oğulları oldu. Alan Arkin 1996 Suzanne Newlander ile evlendi.