Bora Akkaş ve Oben Alkan çifti bebeğini kucağına aldı
Ünlü oyuncu Bora Akkaş ve sosyal medya fenomeni Oben Alkan çifti, bebeğini kucağına aldı. Ünlü çift kızlarına 'Suzan' adını verdi.
Oyuncu Bora Akkaş, geçen şubat ayında Milano'da dünyaevine girdiği Oben Alkan ile bebeğini bu sabah kucağına aldı.
İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına Suzan adını verdi.
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