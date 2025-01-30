Boran Kuzum efsane yönetmen ‘Atıf Yılmaz’a hayat verecek

Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın etkileyici hayat hikâyesini anlatan ‘Bir Ruh Macerası’ dizisi şubat sonunda sete çıkacak. Proje için Boran Kuzum’la el sıkışıldı.

Boran Kuzum efsane yönetmen ‘Atıf Yılmaz’a hayat verecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 23:30

Boran Kuzum “Bir Ruh Macerası” dizisiyle anlaştı. Başarılı oyuncu ‘tabii’ platformundaki dizide çok özel bir isme hayat verecek. 

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre ünlü senarist Ayşe Şasa’nın hayatının dönüm noktalarını anlatan dizide ilk eşi Atıf Yılmaz’ın hikâyesi de yer alıyor. Türk sinemasının efsane yönetmenlerinden Atıf Yılmaz’ı Boran Kuzum canlandıracak.

Osman Nail Doğan’ın yöneteceği “Bir Ruh Macerası” 10 bölümden oluşacak. Dizide Ayşe Şasa’nın ikinci eşi Bülent Oran’ı Osman Sonant oynayacak. Şubat sonu sete çıkacak dizide sinema yazarı Vecdi Sayar’a Zafer Algöz hayat verecek. 

Şubat sonunda çekimleri başlayacak dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Öte yandan “Bir Ruh Macerası” dizisinde Kemal Tahir’e hayat vereceği konuşulan Osman Alkaş‘ın 'tabii’nin başka bir projesinde rol alacağı ekipte yer almayacağı öğrenildi.


Etiketler: #Boran Kuzum #Atıf Yılmaz

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