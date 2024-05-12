Boran Kuzum'dan eski partnerine övgü: Miray Daner’in bende yeri ayrıdır

Şu günlerde "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin ikinci sezonu için hazırlanan genç kuşağın başarılı oyuncularından Boran Kuzum en rahat çalıştığı partnerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:07
Boran Kuzum'dan eski partnerine övgü: Miray Daner’in bende yeri ayrıdır
Abone Ol google-news

Boran Kuzum son dönemin en beğenilen filmlerinden biri olan "Mucize Aynalar" filminde aynı zamanda senaryo da yazan bir sağlık personeline hayat vermişti.

Tolga Örnek’in yönettiği filmde Cengiz Bozkurt’la beraber kamera karşısına geçen Kuzum, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda "Boran Kuzum’un şimdiye kadar en rahat çalıştığı partner kim oldu?" sorusuna önce televizyon ekranında "Vatanım Sensin", ardından dijitalde "Saygı" dizisinde partner olduğu Miray Daner yanıtını verdi ve "Miray sanırım… İkimiz de çok küçüktük, beraber büyüdük iki sene sette… Sonra 2 sezon başka dizi çektik. Hâlâ çok ayrıdır benim için" dedi.

Boran Kuzum son çektiği sinema filmi Bihter’de başrolü paylaştığı Farah Zeynep Abdullah’la ilgili de "Farah Zeynep Abdullah da çok akıllı bir kız… Onunla da çok rahat çalıştık, yeniden çalışırım…" diye konuştu.


Boran Kuzum haberleri Miray Daner haberleri

İlgili Haberler

Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş başrolde... Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman geldi: Yayın tarihi belli oldu!

Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş başrolde... Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman geldi: Yayın tarihi belli oldu!
Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında, nereli? Boran Kuzun hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında, nereli? Boran Kuzun hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
Boran Kuzum Ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Bihter filminden yeni görseller...

Boran Kuzum Ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Bihter filminden yeni görseller...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler