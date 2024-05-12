Boran Kuzum'dan eski partnerine övgü: Miray Daner’in bende yeri ayrıdır

Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:07

Güncelleme: 12.05.2024 - 11:07

Boran Kuzum son dönemin en beğenilen filmlerinden biri olan "Mucize Aynalar" filminde aynı zamanda senaryo da yazan bir sağlık personeline hayat vermişti.

Tolga Örnek’in yönettiği filmde Cengiz Bozkurt’la beraber kamera karşısına geçen Kuzum, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda "Boran Kuzum’un şimdiye kadar en rahat çalıştığı partner kim oldu?" sorusuna önce televizyon ekranında "Vatanım Sensin", ardından dijitalde "Saygı" dizisinde partner olduğu Miray Daner yanıtını verdi ve "Miray sanırım… İkimiz de çok küçüktük, beraber büyüdük iki sene sette… Sonra 2 sezon başka dizi çektik. Hâlâ çok ayrıdır benim için" dedi.



Boran Kuzum son çektiği sinema filmi Bihter’de başrolü paylaştığı Farah Zeynep Abdullah’la ilgili de "Farah Zeynep Abdullah da çok akıllı bir kız… Onunla da çok rahat çalıştık, yeniden çalışırım…" diye konuştu.

