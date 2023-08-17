Boran Kuzum Ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Bihter filminden yeni görseller...

Bu yıl Ask-ı Memnu tutkunları ile buluşmaya hazırlanan Bihter filminden yeni görseller paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:05
Boran Kuzum Ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Bihter filminden yeni görseller...
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Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanacak olan Bihter bu yıl izleyicisi ile buluşacak. Prime Video tarafından duyurulan "Bihter" geçtiğimiz yıllarda izleyicisini ekranlara kitleyen Aşk-ı Memnu dizisinden farklı bir yol izleyecek.

Farah Zeynep Abdullah, Bihter karakterine hayat verirken Boran Kuzum yasak aşkı Behlül'ü canlandıracak. Başrollere ise Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce gibi isimler eşlik edecek. 

Filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Bina ve Caner Alper oturuyor. Senaryosunu Merve Göntem'in üstlendiği yapımın yapımcıları ise Timur Savcı ve Cemal Okan.

Prime Video; merakla beklenen yerli Amazon Original yapımı Bihter filmini, 2023 yılının sonunda aboneleriyle bir araya getirecek.


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