Deniz Baysal, Ayşe Şasa’nın hayatını anlatan dizide başrolde!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:05

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:05

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Deniz Baysal, Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hayatını konu alan Bir Ruh Macerası adlı dizide başrol oynayacak. İsmini Ayşe Şasa’nın aynı adlı kitabından alan dizi, dijital bir platformda yayınlanacak ve 10 bölümden oluşacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan oturacak. Çekimler İstanbul’da gerçekleşecek ve oyuncu seçimleri devam ediyor. Ayşe Şasa’nın ikinci eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırması için Osman Sonant’a teklif götürüldü. Dizinin şubat ayının ilk haftası sete çıkması planlanıyor.



AYŞE ŞASA KİMDİR?

Tam adı Ayşe Mihriban Şasa olan usta senarist ve yazar, 1 Şubat 1941’de İstanbul Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldi. Çerkez bir anne ile bir yanı Çerkez, bir yanı Güneydoğu Anadolu aşiretine mensup bir babanın çocuğu olarak doğdu.

Türk sinemasının ve kültür hayatının önemli isimlerinden biri olan Şasa, senaryoları, yazıları ve kitaplarıyla tanındı. 1993’te sinemaya dair denemelerini içeren Yeşilçam Günlüğü kitabını yayımladı.

Yazdığı önemli filmlerden bazıları şunlardır:

Son Kuşlar

Ah Güzel İstanbul

Utanç

Gramofon Avrat

Kaleme aldığı kitaplar arasında şunlar yer alır:

Bir Ruh Macerası

Yeşilçam Günlüğü

Delilik Ülkesinden Notlar

Şebek Romanı

Ayrıca, Sadık Yalsızuçanlar ve İhsan Kabil ile birlikte Düş Gerçeklik Sinema, Ömer Tuğrul İnançer ve Berat Demirci ile Vakte Karşı Sözler adlı eserleri hazırladı.

Bir dönem zatürre rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ayşe Şasa, 16 Haziran 2014’te hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul’da, Sahrayıcedid Mezarlığı’ndadır.