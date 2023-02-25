Böreğin dağılmasına yol açan hata.. Lezzetsiz olmasına neden oluyor
Börek pişirirken bilmeniz gereken aşçılık sırları. Eğer börek çabuk dağılıyorsa işte bilmeniz gerekenler
Börek pişirirken dağılmasını önlemek aslında çok kolay. Bu konuda bilmeniz gereken tüm aşçılık sırlarını sizler için derledik. Bu bilgilerden sonra artık pişireceğiniz börekler asla dağılmayacak.
- Hazır yufka kullanacaksanız mutlaka yufka taze olmalı
- Yufka aralarına mutlaka maden suyu veya sade soda sürün. Bu sos sayesinde böreğiniz çıtır çıtır olacak ve fırından çıktıktan sonra da böreğiniz sönmeyecektir.
- Kullanacağınız iç malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Aksi takdirde böreğiniz hem dağılıyor hem de böreğin lezzeti kaçıyor.
ÇITIR BÖREK PEKİ NASIL YAPILIR?
Tarifsiteniz'de paylaşılan bir tarifte; Çıtır böreğin tarifi paylaşıldı. Çıtır Börek tarifleri genelde daha çok seviliyor. Özellikle peynirli çıtır börek daha çok tercih ediliyor. Çünkü peynirli iç harcı olan börekler hem kahvaltı hem de çay yanına çok yakışıyor ve diğer börekler gibi mide yakmıyor.
Vereceğimiz tarif ise hazır yufkadan hazırlanan harika sosuyla çıtır çıtır olan bir börek. Üstelik iç harcındaki iki tür peynir dışı çıtır çıtır olurken içinin de yumuşacık kalmasını sağlıyor. Ayrıca sadece 2 adet yufka ile koca bir fırın tepsisi dolup taşıyor.
Malzemeler
- 2 tane hazır yufka
İç Harcı İçin Malzemeler
- 1 kase rendelenmiş beyaz peynir
- 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
Sosu İçin Malzemeler
- 1 çay bardağından 1 parmak eksik soda
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Üzeri İçin Malzemeler
- 1 tane yumurta sarısı
- Susam/Çörek otu
Yapılışı
İlk olarak sosu için olan malzemeleri bir kap içerisine aktarın ve iyice çırpın.
Bir kap içerisinde iç harcı için olan malzemeleri karıştırın.
İlk yufkayı açın ve üzerine fırça yardımıyla bolca sostan sürün. Ardından diğer yufkayı üzerine serin ve tekrardan her yerini soslayın.
Yufkaların kenarlarından hafifçe ortaya doğru katlayarak kare şekil elde etin. Ardından her yerine iç harcından serpiştirin. Daha sonra karşılıklı kenarlarından rulo şeklinde sarın ve ortada birleştirin. Tam ortasından ikiye kesin. Her iki parçayı da üçgen şeklinde kesip yağlı pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Kalan sosun içerisine yumurta sarısını ilave edip çırpın ve üzerine sürün.
Arzu ettiğiniz şekilde susam veya çörek otu serpiştirdikten sonra önceden altlı üstlü ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.
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