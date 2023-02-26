Çamaşır makinesini temizliyor, 1 çorba kaşığı eklenince koku da gidiyor

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 01:47

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 01:48

Çamaşır makinelerindeki kötü kokular için en etkili yöntemlerden biri de sirkeyle yapılan temizlik yöntemidir. Sirkeyle evimizin bir çok köşesini temizleyebiliyoruz. Beyaz sirke, çamaşırların üzerine sinen küf ve sigara kokularını çıkarmak için en etkili temizlik ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

PEKİ NASIL YAPILACAK?

Çamaşır makinenizi temizlemek ve kötü kokuları yok etmek için makinenin yumuşatıcı kısmına 1 yemek kaşığı kadar beyaz sirke eklemeniz yeterli olacaktır.

Makinenin yumuşatıcı kısmına konan 1 yemek kaşığı beyaz sirke, çamaşırlardaki deterjan kalıntılarının giderilmesine de yardımcı olur.

Bu yöntem sayesinde çamaşır makinesindeki tüm kokular yok olmaktadır.

SİRKE + TUZ YÖNTEMİNİ DENEYİN

Tüm bunlara rağmen kötü kokudan kurtulmak mümkün olmadıysa sizlerle paylaşacağımız başka bir formül daha var.

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte şu formül verilmiş; Öncelikle sirke ve tuzu güzelce karıştırın, ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı koyun. (Dilerseniz tuzu deterjan bölümüne koyup sirkeyi doğrudan makinenin içine de dökebilirsiniz.) Ardından makinenizi içi boş bir şekilde, 90 derecede 1,5 saat kadar çalıştırın. İşte bu kadar!

GEREKLİ ÖLÇÜLER

1 su bardağı beyaz sirke (Beyaz sirke bulamıyorsanız elma ya da üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz)

1-1,5 yemek kaşığı tuz

Bu ölçüye göre hareket ederseniz çamaşır makinenizi kötü kokulardan da kurtarmış olacaksınız.

KÖTÜ KOKULARA KARŞI BİLMENİZ GEREKENLER

*Çamaşırları yıkadıktan sonra makine içerisinde fazla bekletmeyin.

Çamaşır makinelerindeki kötü kokular için en etkili yöntemlerden biri sirke ile temizlik yöntemidir. Beyaz sirke, çamaşırların üzerine sinen küf ve sigara kokularını çıkarmak için en etkili temizlik ürünlerinden biridir.

Bunun için makinenin yumuşatıcı kısmına 1 yemek kaşığı kadar beyaz sirke dökebilirsiniz.

Makinenin yumuşatıcı kısmına konan 1 yemek kaşığı beyaz sirke, çamaşırlardaki deterjan kalıntılarının giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Bu yöntemle çamaşır makinesi içerisindeki kötü koku ve küf sorununu önlemek mümkün olacaktır.

SİRKE + TUZ YÖNTEMİ DE DENENEBİLİR

Tüm bunlara rağmen kötü kokudan kurtulmak mümkün olmadıysa o halde başka bir formülü sizlerle paylaşacağız.

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte şu formül verilmiş; Öncelikle sirke ve tuzu güzelce karıştırın, ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı koyun. (Dilerseniz tuzu deterjan bölümüne koyup sirkeyi doğrudan makinenin içine de dökebilirsiniz.) Ardından makinenizi içi boş bir şekilde, 90 derecede 1,5 saat kadar çalıştırın. İşte bu kadar!

GEREKLİ ÖLÇÜLER

1 su bardağı beyaz sirke (Beyaz sirke bulamıyorsanız elma ya da üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz)

1-1,5 yemek kaşığı tuz

Bu ölçüye göre hareket ederseniz çamaşır makinenizi kötü kokulardan da kurtarmış olacaksınız.

KÖTÜ KOKULARA KARŞI BİLMENİZ GEREKENLER