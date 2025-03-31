Bornova'da hasat başladı: Sadece yağmur suyu ile yetişiyorlar

Yayınlanma: 31.03.2025 - 19:12

Güncelleme: 31.03.2025 - 19:12

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk ‘Sünger Okulu' unvanına sahip olan Mediha Mahmutbey Ortaokulu, yağmur suyu hasadı ile seracılık yaparak sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. İlk olarak 2019 yılında, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte hayata geçirilen ‘okulda çiftlik var' projesi kapsamında, okul içerisinde bulunan serada ‘çatı tipi yağmur suyu hasadı' uygulaması yapılıyor. Okulun çatı alanlarına düşen sular, yağmur gideri aracılığıyla depoda birikiyor. Depodaki sular daha sonra damlama sistemi aracılığıyla seraya ulaştırılıyor.

Öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan serada ise marul, çilek, roka, maydanoz, soğan ve biber gibi tarımsal ürünlerin üretimini yapıyor. Elde edilen ürünlerin bir kısmı satılıyor, bir kısmı okuldaki öğretmen ve öğrencilere dağıtılıyor, bir kısmı da bahçedeki tavşan ile tavukların beslenmesi için kullanılıyor.

Projeye dair bilgiler aktaran Fen Bilimleri Öğretmeni Evrim Karaca, "Projeye ilk su tasarrufu ile başladık. Çatı tipi yağmur suyu hasadı ile yağmur sularını depomuzda topladık. Çocuklar da serada ekim yapmaya başladı. Çocuklar, meyve ve sebzelerin üretim sürecinden sofraya gelene kadar tüm aşamaya tanıklık etti. Bütün sorumlulukları onlar aldı. Bu projede öğrencilerin akademik başarıları çok iyileşti. Davranışları güzelleşti. Çocuklar birlikte takım çalışması yaptı, sorumluluk aldı. Doğaya karşı inanılmaz bir sevgi beslemeye başladılar" diye konuştu.



