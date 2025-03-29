Hatay'da yoğun mesai: Hasat eden günlük 1000 TL kazanıyor
Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve merkezlerinden biri olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde, dereotu hasadı başladı. Faydaları saymakla bitmiyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan dereotu hasadı, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç bölgesinde tüm hızıyla devam ediyor.
Bölgenin bereketli topraklarında yetişen dereotu, yoğun aroması ve tazeliğiyle sofraların vazgeçilmezi olarak biliniyor.
Hasat dönemiyle birlikte tarlalar hareketlenirken, özellikle tarım işçilerinin yoğun emek verdiği bu süreç, gün boyu süren bir mesaiyi kapsıyor.
İşçiler, tarlalardan özenle topladıkları dereotlarını demetler halinde hazırlayarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Gün boyu süren toplama işlemi sonunda işçiler, günlük 1000 TL kazanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- 'Reis içeriden vuruldu'
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Özgür Özel, yeni miting planını duyurdu
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- İmamoğlu’na operasyon aceleye geldi
- Dış basın, 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ni nasıl gördü?