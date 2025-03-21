Botokstan zehirlendi! Türkücü Hatice: 'Yanlış botoks mağduru oldum'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:15

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:15

Ünlü isim Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla son zamanlarda hakkında çıkan "Yanlış botoks mağduru" haberlerine açıklık getirdi. Hatice, yaşadığı sorunların güzellik amacıyla yapılmadığını, aslında bir tedavi için botoks yaptırdığını belirtti.

Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle masseter botoksu yaptırdığını ifade etti ve bu işlemi bir güzellik merkezinde değil, bir dişçiye yaptırdığını vurguladı.

"İlk defa yaptırmadım, bu işlem sadece diş sıkma problemimi çözmek içindi," diyen Hatice, sürecin başlangıcında yaşadığı sıkıntıları da paylaştı. "İlk iki gün yeme, yutma ve çiğneme problemi yaşadım," dedi ve devam etti: "Üçüncü ve dördüncü gün kollarımda ve ayaklarımda halsizlik, uyuşma hissettim. 'Acaba hasta mı oluyorum?' diye düşündüm ama genel kontrollerimde bir şeyin olmadığını öğrendim."

Hatice, masseter botoksunun estetik amaçlı değil, tedavi amacıyla yapıldığını ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini belirtti.

MASSETER BOTOKSU NEDİR?



Masseter botoksu, çene bölgesindeki masseter kasına yapılan bir botoks uygulamasıdır. Bu işlem, yüzün inceltilmesi, diş sıkma ve diş gıcırdatmasının azaltılması amacıyla yapılır.