Malzemelere el konuldu... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 1 gözaltı

Iğdır'da 412 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malzemelere el konuldu... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 1 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:38

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde kaçak ilaç satan kişilere yönelik başlatılan çalışmalarda 1 şüpheli takibe alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Ekiplerce yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada 412 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Iğdır #botoks

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