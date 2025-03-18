Malzemelere el konuldu... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 1 gözaltı
Iğdır'da 412 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde kaçak ilaç satan kişilere yönelik başlatılan çalışmalarda 1 şüpheli takibe alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Ekiplerce yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada 412 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.
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