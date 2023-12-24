Botoksun şaşırtıcı etkisi: Botoks empati yeteneğinin azalmasına neden olabilir!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 20:36

Güncelleme: 24.12.2023 - 20:36

Botoks, kırışıklıkları gidermek ve çeşitli kusurları gizlemek için sıkça kullanılan bir güzellik tedavisi olmasına rağmen, yapılan araştırmalar bu uygulamanın ilginç bir yan etkisini ortaya çıkardı:

Botoks yaptıran kişilerin duyguları taklit etme yeteneklerinde azalma görülebilir.

2011 yılında yapılan bir çalışma, botoks enjeksiyonu yaptıran bireylerin başkalarının duygularını taklit edememe eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Yüz kaslarını etkileyerek mimikleri sınırlayan botoks, kişinin duygusal tepkileri doğru bir şekilde kopyalayamamasına ve bu nedenle empati kuramamasına yol açıyor.

EMPATİ GÖSTERME YETENEĞİNDE DEĞİŞİM

Araştırmacılar, botoks uygulanan kişilerin, özellikle göz ifadeleri üzerinden duyguları anlama konusunda daha düşük bir başarı gösterdiğini belirledi. Bu durum, insanların duygusal tepkileri gözlemleyerek empati kurma yeteneklerini etkileyebilir.

1980'lerde yapılan bir başka araştırmadan esinlenilen bu çalışma, mutlu evli çiftlerin zaman içinde birbirlerine benzediklerini ve benzer ifadeleri kullanmaya başladıklarını göstermişti. Botoks enjeksiyonları sonrasında bu benzerliklerin devam edip etmediğini araştırmak, ilginç ve önemli bir konu olarak ortaya çıktı.

2016 yılında yapılan başka bir araştırma da, botoks'un insanların duygu algısını etkileyebileceğini gösterdi. Yüz kasları ile beyin arasındaki sinyallerin bozulması, botoks yaptıranların başkalarının duygularını anlama konusunda daha fazla zorluk yaşayabileceğini ortaya koydu.