İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!
İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilacı ele geçirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.
Yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların depolandığı adresleri belirleyen ekiplerce yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 BİN 481 KUTU KAÇAK İLAÇ!
Adreslerdeki aramalarda, 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilacı ile bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.
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