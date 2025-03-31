'Boykot' çağrılarının ardından... İlk 'iptal edildi' haberi geldi!

DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı. Bunun ardından, şirketin düzenleyeceği etkinlikler için 'boykot' çağrıları başladı. Çağrıların ardından, ilk 'iptal edildi' haberi geldi.

'Boykot' çağrılarının ardından... İlk 'iptal edildi' haberi geldi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 21:34

Dünyaca ünlü müzisyenler Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı. 

Söz konusu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, şirketin düzenlediği etkinlikler için 'boykot' çağrıları yapmaya başladı.

Aynı şirketin düzenlediği dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın 23 Nisan'da sahneye çıkacağı etkinlik için biletin alınacağı sayfada 'iptal edildi' uyarısı çıktı.

Öte yandan, yine aynı organizasyon şirketin düzenleyeceği konser için Norveçli müzisyen Ane Brun'a sosyal medya üzerinden bir kullanıcı ulaştı.

Kullanıcıya cevap veren Brun "Bunun farkında değildim, harekete geçiyorum. Teşekkürler" yanıtını verdi. 


Etiketler: #DBL #BOYKOT

İlgili Haberler

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'u Türkiye'ye getirecek olan DBL Entertainment'in sahibinin paylaşımları ortaya çıktı: Espressolab'i boykot edenlere 'vatan haini' demiş!

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'u Türkiye'ye getirecek olan DBL Entertainment'in sahibinin paylaşımları ortaya çıktı: Espressolab'i boykot edenlere 'vatan haini' demiş!
Organizatörün paylaşımları ortaya çıkmıştı: Kalben'den Muse'a 'boykot' çağrısı!

Organizatörün paylaşımları ortaya çıkmıştı: Kalben'den Muse'a 'boykot' çağrısı!
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'boykot' çağrılarına destek! 'Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir'

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'boykot' çağrılarına destek! 'Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler