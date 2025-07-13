Bozdoğan'da 'altın otu' hasadı başladı: Faydası saymakla bitmiyor!

Bozdoğan’ın Asma Mahallesi’nde üretimine başlanan lavanta ve altın otu (ölmez çiçek) bitkilerinin ilk hasadı yapıldı. Hasat programına Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve Asma Mahalle Muhtarı Mesut Yılmaz katıldı. Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta ve altın otu, hem görsel güzellikleri hem de ekonomik değeriyle dikkat çekerken Kaymakam Polat, üretim alanında yaptığı incelemelerde firma yetkilisi Arzu Dirik’ten bilgi aldı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Polat, Bozdoğan’ın tarımsal çeşitlilik açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

ALTIN OTU NEDİR?

Altın otu, Helichrysum arenarium adlı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen ve geleneksel tıpta sıkça kullanılan bir bitkidir. Sarı altın rengi çiçekleriyle tanınan bu bitki, halk arasında "ölmez çiçek" veya "sarı çiçek" olarak da bilinir. Avrupa, Asya ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde doğal olarak yetişir. Özellikle kurak ve yüksek rakımlı topraklarda büyüyen altın otu, dayanıklı yapısıyla dikkat çeker.

Altın otu, karaciğer ve safra sağlığını destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olan şifalı bir bitkidir. Anti-inflamatuar etkisiyle iltihapları hafifletir, spazmları rahatlatır ve cilt yenilenmesini teşvik eder. Ayrıca, doğal detoks etkisiyle vücuttaki toksinlerin temizlenmesine katkı sağlar. Hem çay olarak hem de kozmetik amaçlı kullanılabilir.