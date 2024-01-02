Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Bozok Gören ne iş yapıyor?
Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yurttaşlar, Survivor kadrosundaki kişileri merak etti. Peki, Kırmızı takımda yer alan Bozok Gören'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Bozok Gören ne iş yapıyor?
Milyonların merakla beklediği Survivor dün akşam başladı. Survivor 2024 yarışmasının iddialı isimlerinden Bozok Gören'nın hayatı merak edildi. Peki, Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Bozok Gören ne iş yapıyor?
BOZOK GÖREN KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Bozok Gören, 5 ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.
BOZOK GÖREN NE İŞ YAPIYOR?
2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlamıştır. Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.
BOZOK GÖREN EVLİ Mİ?
2013 yılında ekrana gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Bozok Gören, 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir. Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu vardır.
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