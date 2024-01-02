Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:03

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:03

2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All-Star programında yarışmacı olan Ogeday Girişken'in kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Survivor Ogeday Girişken kimdir, nereli? Ogeday Girişken kaç yaşında?

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı ve şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.

