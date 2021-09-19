Bozuk süt tüketilirse ne yapılmalı? Besin zehirlenmesinde yoğurt yemek işe yarar mı?
Yüksek besin değerleri, vitamin ve mineral içeriği ile süt bize sayısız faydalar sunuyor. İçerdiği yüksek protein oranıyla da özellikle bebeklerin ve gelişim dönemindeki çocukların büyümesinde çok önemli bir rol oynuyor. Fakat yanlışlıkla 'bozuk süt' tüketildiğinde çoğu kişi mide spazmı, ishal gibi sorunlarla karşılaşıyor. Peki bozuk süt tüketildiğinde ne yapılmalı?
UHT (Ultra High Temperature Processing) denilen bir teknikle
süt, çok yüksek sıcaklıklara kadar aniden ısıtılıp, kısa bir süre içerisinde
tekrar soğutuluyor. Bu işlem ile sütte bulunan bakterilerin büyük bir kısmı
ölüyor ve bu yöntemle elde edilen süte “uzun ömürlü” deniliyor.
Uzun ömürlü sütler ambalajları kapalı kalmak suretiyle oda sıcaklığında
son kullanma tarihine kadar saklanabiliyor. Ancak bazı durumlarda bozucu
etmenler ambalaj açılmadan bile sütün bozulmasına sebep olabiliyor.
Sütün üreticiden alınıp evde kaynatılmasında ise sütte
bulunan bakterilerin tamamı etkisiz hale getirilemiyor. Bu süreçte sütün en
kısa sürede kaynatılması ve buzdolabında saklanması gerekiyor. Sıcakta ve açık
ortamda kaldığında ise hem ambalajı açılmış uzun ömürlü sütte hem de
kaynatılmış sütte bakteriler hızla çoğalarak sütün bozulmasına sebep oluyor. Bu
yüzden ambalajı açılmış sütün ve kaynatılmış sütün buzdolabında saklanması ve
en fazla 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor.
SÜTÜN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Sütün bozulmaya başladığı aşağıdaki belirtilere dikkat
edilerek anlaşılabilir:
- Sütün aşırı koyulaşması veya yoğurt kıvamında olması,
- Sütün tadında ekşilik, acılık, yanık tadı veya malt tadı
olması,
- Sütte ahır kokusu veya balık kokusu duyulması,
- Sütte renk değişimi (sarı, kırmızı ve mavi renk) meydana
gelmesi,
- Sütün kısık ateşte ısıtıldığında dipte çökme ve topaklaşma
oluşması,
- Bekleyen sütte kendiliğinden köpük oluşması,
- UHT sütün ambalajında bombe oluşması.
BOZUK SÜT TÜKETİLİRSE NE YAPILMALI?
Bozuk süt tüketilmesi besin zehirlenmelerine ve bağırsak
enfeksiyonlarına sebep olabilir. Besin zehirlenmesinde baş dönmesi, göz
kararması, ateş, mide krampları, ishal ve kusma gibi belirtiler görülebilir.
Bu gibi durumların hafif seyretmesinde bol sıvı (özellikle
su) ve yoğurt tüketimi ile rahatsızlık geçebilir.
Antibakteriyel özelliği olan yoğurt, içerdiği probiyotikler
sayesinde gıda zehirlenmesine sebep olan bakterilerle savaşır. Çemen tohumu ise
karın ağrılarına iyi gelir.
Bu yüzden 1 çorba kaşığı yoğurta ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı
çemen tohumu hem mide ağrılarını azaltacak, hem de kusma ve bulantıya iyi
gelecektir.
EDİTÖR NOTU: BU İÇERİK YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. KESİN TEDAVİ İÇİN MUTLAKA BİR UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALI VE BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALIDIR.
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