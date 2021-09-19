Bozuk süt tüketilirse ne yapılmalı? Besin zehirlenmesinde yoğurt yemek işe yarar mı?

19 Eylül 2021 Pazar, 00:00

UHT (Ultra High Temperature Processing) denilen bir teknikle süt, çok yüksek sıcaklıklara kadar aniden ısıtılıp, kısa bir süre içerisinde tekrar soğutuluyor. Bu işlem ile sütte bulunan bakterilerin büyük bir kısmı ölüyor ve bu yöntemle elde edilen süte “uzun ömürlü” deniliyor.

Uzun ömürlü sütler ambalajları kapalı kalmak suretiyle oda sıcaklığında son kullanma tarihine kadar saklanabiliyor. Ancak bazı durumlarda bozucu etmenler ambalaj açılmadan bile sütün bozulmasına sebep olabiliyor.

Sütün üreticiden alınıp evde kaynatılmasında ise sütte bulunan bakterilerin tamamı etkisiz hale getirilemiyor. Bu süreçte sütün en kısa sürede kaynatılması ve buzdolabında saklanması gerekiyor. Sıcakta ve açık ortamda kaldığında ise hem ambalajı açılmış uzun ömürlü sütte hem de kaynatılmış sütte bakteriler hızla çoğalarak sütün bozulmasına sebep oluyor. Bu yüzden ambalajı açılmış sütün ve kaynatılmış sütün buzdolabında saklanması ve en fazla 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor.

SÜTÜN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Sütün bozulmaya başladığı aşağıdaki belirtilere dikkat edilerek anlaşılabilir:

Sütün aşırı koyulaşması veya yoğurt kıvamında olması,

Sütün tadında ekşilik, acılık, yanık tadı veya malt tadı olması,

Sütte ahır kokusu veya balık kokusu duyulması,

Sütte renk değişimi (sarı, kırmızı ve mavi renk) meydana gelmesi,

Sütün kısık ateşte ısıtıldığında dipte çökme ve topaklaşma oluşması,

Bekleyen sütte kendiliğinden köpük oluşması,

UHT sütün ambalajında bombe oluşması.

BOZUK SÜT TÜKETİLİRSE NE YAPILMALI?

Bozuk süt tüketilmesi besin zehirlenmelerine ve bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilir. Besin zehirlenmesinde baş dönmesi, göz kararması, ateş, mide krampları, ishal ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

Bu gibi durumların hafif seyretmesinde bol sıvı (özellikle su) ve yoğurt tüketimi ile rahatsızlık geçebilir.

Antibakteriyel özelliği olan yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde gıda zehirlenmesine sebep olan bakterilerle savaşır. Çemen tohumu ise karın ağrılarına iyi gelir.

Bu yüzden 1 çorba kaşığı yoğurta ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı çemen tohumu hem mide ağrılarını azaltacak, hem de kusma ve bulantıya iyi gelecektir.

EDİTÖR NOTU: BU İÇERİK YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. KESİN TEDAVİ İÇİN MUTLAKA BİR UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALI VE BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALIDIR.