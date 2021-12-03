George Clooney: 'Şüpheli hamleler yapan bir ülkenin hava yolu şirketinin reklam teklifini reddettim'

03 Aralık 2021 Cuma, 16:15

The Guardian’a konuşan George Clooney, geçmişte bir hava yolu şirketinin kendisine bir gün sürecek reklam filmi çekimi için 35 milyon dolar teklif ettiğini söyledi.

Uluslararası insan hakları hukukçusu olan eşi Amal Clooney’e danıştığını söyleyen Clooney “Buna değmeyeceğine karar verdik” dedi.

'ŞÜPHELİ HAMLELER YAPAN BİR ÜLKE...'

Hava yolu şirketinin adını vermeyen Clooney, şirketin “bir müttefik olsa da bazı zamanlar şüpheli hamleler yapan bir ülkeye” bağlı olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü aktörün servetinin şu anda 500 milyon dolar olduğu biliniyor.