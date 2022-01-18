Bradley Cooper, Nightmare Alley'deki çıplak sahnelerin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Bradley Cooper, Nightmare Alley'deki çıplak sahne çekiminin "epey ağır" olduğunu açıkladı.
2021 yapımı filmde Stanton Carlisle'ı canlandıran 47 yaşındaki oyuncu Bradley Cooper, rol arkadaşı Toni Collette'le samimi sahne çekme deneyimini anlattı.
The Hollywood Reporter'a konuşan Cooper, "set ekibinin önünde 6 saat çıplak kalmasını" gerektirdiği için Guillermo Del Toro'nun yeni filmindeki çıplak sahneyi çekmek zorunda kaldığı günü hâlâ hatırlayabildiğini söyledi.
"YAPMAK ZORUNDAYDIM"
Aktör şunları dile getirdi:
"Senaryoyu okurken karakterin bir küvete konmuş kavanoz içindeki cenin gibi olduğunu ve anlatılacak hikayenin bu olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Yapmak zorundaydım.
O günü hâlâ hatırlayabiliyorum, set ekibinin önünde 6 saat çıplak kalmıştım ve Toni Collette'in ilk günüydü. 'Vay canına' gibiydi. Epey ağırdı."
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Cooper "buna dair keyfi bir şey olmadığı için" hiç soru sormadığını veya sahnede herhangi bir şeye karşı çıkmadığını söyledi.
ŞUBAT AYINDA VİZYONA GİRECEK
William Lindsay Gresham'ın 1946 tarihli romanından uyarlanan Nightmare Alley, 1940'ların New York'unda seçkin ve zengin kişileri dolandırarak başarıya altın bir bilet hazırlayan Stan'in hikayesini konu alıyor.
Büyük vurgun peşindeki Stan kısa süre içinde gizemli bir psikiyatristin (Cate Blanchett'in canlandırdığı Dr. Lilith Ritter) yardımıyla şimdiye kadarki en zorlu rakibi olabilecek tehlikeli bir iş adamını dolandırma planı yapıyor.
Nightmare Alley, 4 Şubat 2022'de vizyona girecek.
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