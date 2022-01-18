İzlediği dizi sonrası çocuğu intihar eden babanın Netflix'e açtığı dava reddedildi

18 Ocak 2022 Salı, 00:00

John Herndon, 15 yaşındaki kızı Bella'nın Nisan 2017'deki intiharının '13 Reasons Why' dizisi yüzünden olduğunu iddia ederek Neflix'e dava açtı. Herndon, ağustos ayında açılan bir toplu davaya göre, Bella'nın "Netflix'in, intihara sürükleyen veya önemli ölçüde katkıda bulunan haksız fiil ve ihmalsizliklerinin bir sonucu olarak" yaşamını yitirdiği sonucuna vardı. Ancak bu hafta, bir federal yargıç, Bella'nın kararını ifade özgürlüğü korumasına dayandırdığını söyleyerek Netflix aleyhindeki davayı reddetti.

Insider ile yaptığı röportajda karara itiraz etmeyi planladığını söyleyerek, "Bölge mahkemesinin kararına katılmıyoruz ve temyize gitmeyi düşünüyoruz" şeklinden konuşan baba John Herndon, mahkeme belgelerine göre, Netflix'i kızı Bella da dahil olmak üzere "yüksek düzeyde savunmasız çocukları hedeflemek" için karmaşık algoritmalar kullanmakla suçladı ve çocukların tehlikeli içeriği izlemek için "doğrudan manipüle edildiğini" iddia etti. Fakat Netflix, mahkeme dosyalarında programlama kısıtlamalarının otosansüre yol açacağını söyleyerek davaya itiraz etti.

Yapmış olduğu açıklamada, kızı Bella'nın Nisan 2017'deki intiharının 'tamamen birdenbire' olduğunu söyleyen baba Herndon, "Bella, kısa öyküler yazmayı, açgözlü bir şekilde Yunan mitolojisi hakkında okumayı, ailesi ve sıkı sıkıya bağlı olduğu bir grup arkadaşıyla vakit geçirmeyi seven 15 yaşında bir kızdı. Biz en iyi arkadaşlar gibiydik" sözlerini kullandı.

Herndon kızı Bella'nın, Netflix'in ana karakter Hannah Baker'ın intiharı etrafında dönen tartışmalı bir gençlik draması olan, "13 Reasons Why" dizisini izlediğini ancak cenazesinin olduğu gün öğrendiğini söyledi. Bella'nın okul arkadaşlarının kilisede merhum gencin babasına gelerek ona son günlerde dizisi izlediğini söylediklerinde, Herndon bundan hiçbir fikri olmadığını belirtti.

DİZİ, İNTİHARI ÖZENDİRMEKLE SUÇLANDI

2017 ve 2020 yılları arasında dört sezon yayınlanan gençlik dizisi eleştirmenler ve ruh sağlığı uzmanları tarafından intiharı yüceltmekle suçlandı. Aynı adı taşıyan bir kitaba dayanan "13 Reasons Why", birinci sezonun son bölümünde üç dakikalık bir intihar sahnesini betimliyordu.

Herndon, Temmuz 2019'da Netflix tarafından düzenlenen sahne hakkında "Şov, Netflix içeriği değiştirmeden önce, bu kızın nasıl intihar ettiğini çok detaylı bir şekilde gösteriyordu. Karakterin bunu yapma şekli, bir baba ve makul bir insan olarak bana özellikle tiksindirici geldi ama çok geçti, hasar çoktan verilmişti” sözlerini kullanarak "Şimdiye kadar incelediğimiz tüm tıbbi araştırmalar, bunun genç bir izleyici kitlesine göstereceğiniz içerik olmadığı gerçeğine işaret etti" diye ekledi.

Bir 2019 araştırması, gösterinin ilk yayınlanmasından sonraki aylarda genç intiharlarının arttığını buldu. Bella'nın babası, çocuklara tanıtılan zararlı içeriklerin tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak umuduyla kızına ne olduğu hakkında konuşmaya devam edeceğini söyledi.