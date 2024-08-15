Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:44

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:44

Brawl Stars kapanacak mı 2024? Sorusu, özellikle Roblox’un erişime kapatılmasının ardından birçok Brawl Stars oyuncusu tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Brawl Stars kapanacak mı? Brawl Stars çöktü mü?

BRAWL STARS TÜRKİYE’DE KAPANACAK MI?

Son dönemde bazı oyunlar çeşitli ihlaller gerekçesiyle BTK tarafından kapatıldı. Son olarak 7 Ağustos’ta Roblox oyununa erişim engeli getirildi. Brawl Stars oyunu için şu ana kadar böyle bir gündem olmadı. Brawl Stars Türkiye’de şu an açık ve kapatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.