Brawl Stars kapanacak mı? Brawl Stars çöktü mü?
Brawl Star özellikle Türkiye’de oldukça geniş bir kitleye sahip. Daha çok küçük yaş kitlesi tarafından oynanan Brawl Stars ilk olarak Supercell tarafından 15 Haziran 2017'de beta sürümü ile çıkarılmıştı. Peki, Brawl Stars kapanacak mı? Brawl Stars çöktü mü?
Brawl Stars kapanacak mı 2024? Sorusu, özellikle Roblox’un erişime kapatılmasının ardından birçok Brawl Stars oyuncusu tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Brawl Stars kapanacak mı? Brawl Stars çöktü mü?
BRAWL STARS TÜRKİYE’DE KAPANACAK MI?
Son dönemde bazı oyunlar çeşitli ihlaller gerekçesiyle BTK tarafından kapatıldı. Son olarak 7 Ağustos’ta Roblox oyununa erişim engeli getirildi. Brawl Stars oyunu için şu ana kadar böyle bir gündem olmadı. Brawl Stars Türkiye’de şu an açık ve kapatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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