Breaking Bad dizisi gerçek oldu: Öğretmen gözaltında

Tayvan'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda kaçak amfetamin üretim tesisine baskın düzenlendi. Baskında yakalanan dört kişiden birinin kimliği şaşkınlık yarattı; akıllara ünlü Breaking Bad dizisi geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 10:58
Breaking Bad dizisi gerçek oldu: Öğretmen gözaltında
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Tayvan'da emniyet güçleri amfetamin üretim tesisine yönelik operasyon düzenledi. ABD basınına yansıyan habere göre; Taitung kentinde geçen mart ayında düzenlenen operasyonda dört kişi yakalandı. Yakalanan dört kişi arasında ABD yurttaşı bir İngilizce öğretmeni de vardı.

Öğretmenin de aralarında bulunduğu dört kişinin, bir barı uyuşturucu tesisine çevirdiği ancak 'koku' nedeniyle yakayı ele verdiği bildirildi.

Soruşturma dosyasından, ABD basınına yansıyan bilgilere göre; ABD'li öğretmenin uyuşturucu üretim aletlerinin depolandığı alanı ve amfetamin fabrikasını sık sık ziyaret ettiği belirlendi. Öğretmenin diğer çete üyeleriyle beraber uyuşturucunun sevkiyatına da katıldığı kaydedildi.


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