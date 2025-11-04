Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 12:31:00
Haber Merkezi
Bridgerton'un ünlü oyuncusu 2025 yılının yaşayan 'En Seksi Erkeği' seçildi

People dergisi, 2025 yılının “Yaşayan En Seksi Erkeği” seçimini açıkladı: Unvan bu yıl Bridgerton yıldızı Jonathan Bailey’nin oldu.

Netflix’in dünyaca ünlü dizisi Bridgerton’da canlandırdığı Anthony Bridgerton karakteriyle tanınan Jonathan Bailey, son yıllarda rol aldığı Fellow Travelers ve Wicked gibi yapımlarla kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.

Image

Bailey, 2024’te vizyona giren büyük bütçeli müzikal film Wicked’de Ariana Grande ve Cynthia Erivo ile birlikte Fiyero karakterine hayat vermişti.

People dergisinin 2025 yılı için “Sexiest Man Alive” olarak seçtiği Jonathan Bailey, bu unvanla dünya çapındaki hayran kitlesini daha da büyüttü.

Geçtiğimiz yıl ise dergi, aynı unvanı oyuncu John Krasinski’ye vermişti.

