Bridgerton'un ünlü oyuncusu 2025 yılının yaşayan 'En Seksi Erkeği' seçildi

Netflix’in dünyaca ünlü dizisi Bridgerton’da canlandırdığı Anthony Bridgerton karakteriyle tanınan Jonathan Bailey, son yıllarda rol aldığı Fellow Travelers ve Wicked gibi yapımlarla kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.





Bailey, 2024’te vizyona giren büyük bütçeli müzikal film Wicked’de Ariana Grande ve Cynthia Erivo ile birlikte Fiyero karakterine hayat vermişti.

People dergisinin 2025 yılı için “Sexiest Man Alive” olarak seçtiği Jonathan Bailey, bu unvanla dünya çapındaki hayran kitlesini daha da büyüttü.

Geçtiğimiz yıl ise dergi, aynı unvanı oyuncu John Krasinski’ye vermişti.