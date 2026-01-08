Brigitte Bardot yolculuğuna uğurlandı: Eşi ölüm nedenini açıkladı!

Fransız sinemasının efsane isimlerinden Brigitte Bardot, bugün Fransa’nın Saint-Tropez kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 28 Aralık’ta Saint-Tropez’deki evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Bardot, sevenlerinin yoğun katılımıyla toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİ DEV EKRANLARDAN YAYINLANDI

Bardot için düzenlenen cenaze töreni, Notre-Dame de l’Assomption Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Tören, Saint-Tropez’nin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı. Cenaze alayı Place des Lices’ten ve Saint-Tropez limanından geçerken çevrede toplanan kalabalık Bardot’yu alkışlarla uğurladı. Ünlü oyuncunun tabutu, Maria Callas’ın bir şarkısı eşliğinde kiliseye taşındı.





Törene, Bardot’nun 65 yaşındaki oğlu Nicolas-Jacques Charrier, aile üyeleri ile birlikte Fransız şarkıcılar Jean-Roch ve Mireille Mathieu katıldı. Bardot’nun en sevdiği siyasetçilerden biri olduğu bilinen Marine Le Pen de cenazede hazır bulundu.

“KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ”

Cenaze öncesinde konuşan Bardot’nun eşi Bernard d’Ormale, ünlü yıldızın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Paris Match dergisine konuşan d’Ormale, kanserin türünü açıklamazken, Bardot’nun hastalığa yenik düşmeden önce iki ameliyatı başarıyla atlattığını belirtti.

Bardot, son aylarda peş peşe hastaneye kaldırılmış, hakkında çıkan ölüm söylentilerini ise bizzat kendisi yalanlamıştı. Ekim ayı başında ameliyat olan oyuncu, üç haftalık tedavinin ardından taburcu edilerek Saint-Tropez’deki evine dönmüştü.





SİNEMADA BİR DÖNEMİN SİMGESİ

Oyunculuk kariyerine 1952 yılında başlayan Brigitte Bardot, 1953 Cannes Film Festivali’nde sahilde verdiği bikini pozlarıyla dünya çapında dikkat çekti. “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle bir ikon haline gelen Bardot, Fransız sinemasında devrim yaratan isimlerden biri olarak anıldı ve cinsel özgürlüğün sembolü kabul edildi. 1950’ler ve 60’lar boyunca “seks sembolü” imajının en güçlü temsilcilerinden biri oldu.

1960’lı yıllarda Henri-Georges Clouzot, Louis Malle ve Jean-Luc Godard gibi usta yönetmenlerle çalışan Bardot; Viva Maria! ve Shalako gibi uluslararası yapımlarda da rol aldı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI, HAYVAN HAKLARINA ADANDI

1970’lerde oyunculuğu bırakan Bardot, hayatını hayvan hakları savunuculuğuna adadı. 1986’da kurduğu Brigitte Bardot Vakfı aracılığıyla fok avcılığından sokak hayvanlarının itlafına kadar birçok konuda dünya liderlerine protesto mektupları gönderdi. Son yıllarında ise sağ siyasetteki açıklamaları ve göçmenlik konusundaki sert söylemleriyle tartışmalara neden oldu.

DÖRT EVLİLİK, BİR SİNEMA EFSANESİ

Brigitte Bardot, hayatı boyunca dört kez evlendi.

Roger Vadim (1952–1957)

Jacques Charrier (1959–1962)

Gunter Sachs (1966–1969)

Bernard d’Ormale (1992–)

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Bardot, ardında hem büyük bir sanat mirası hem de güçlü bir hayvan hakları mücadelesi bıraktı.