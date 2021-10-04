Britney Spears sahneleri bırakıyor mu?

04 Ekim 2021 Pazartesi, 13:04

On yıldan fazla bir süredir babası James P. Spears'ın vasiliği doğrultusunda hayatını sürdüren Britney Spears hayranlarını üzecek bir karar aldı.

Yaşadığı sinir krizleri ve fiziksel çöküş sonucu vasisi olarak atanan James Spears’tan bu hafta kurtulan 39 yaşındaki Britney Spears sahnelere geri dönmeyeceğini söyledi. ABD’nin magazin sitesi TMZ’de yer alan habere göre, Spears’ın artık konser vermeyi düşünmediği belirtildi.

‘İŞİ BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ’

Kaynaklar, Spears’ın konser vermeyi öncelik haline getirmediğini aktardı. Spears’ın ekibinde yer alan ve Temmuz ayında görevini bırakan Larry Rudolph da o dönemde Spears’ın emekliye ayrılma planı yaptığını söylemişti.

O dönemde Rudolph yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Britney ile en son 2.5 yıldan uzun bir süre önce konuşmuştuk ve o dönemde bu işi bırakmak istediğini söylemişti”.