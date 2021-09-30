Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı
Mahkeme, şarkıcı Britney Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada, baba Jamie Spears'ın vasiliğini askıya aldı. Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşıladı.
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.
Kararın ardından Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak kamu muhasebecisi John Zabel olarak atandı.
'MEVCUT DURUMUN KABUL EDİLEBİLİR YANI YOK'
Davanın hakimi, mevcut durumun kabul edilebilir bir yanı olmadığı için kararın alındığını belirtti.
NTV'de yer alanhabere göre; hakim, baba Jamie Spears'ın vasiliğinin zehirli bir ortam oluşturduğunu söyledi.
Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşıladı.
Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.
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