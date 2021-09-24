'Britney Spears, kendisi hakkında yapılan belgesele onay vermedi' iddiası
Ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın, kendisi hakkında yapılan ve Netflix'te yayınlanacak olan Britney vs Spears adlı belgeseli desteklemediği iddia edildi.
ABD'li pop yıldızı Britney Spears, iddiaya göre dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak olan kendisi hakkındaki yeni belgesele sıcak bakmıyor.
Page Six'in, Spears'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre ünlü şarkıcı, Britney vs Spears adlı belgeseli desteklemiyor.
Independent'in haberine göre, adı açıklanmayan kaynak çarşamba günü yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Bu (Britney vs Spears), Spears'ın onay ve katılımı olmadan yapılan başka bir izinsiz belgesel."
"SPEARS'A ULAŞAMADIM"
Belgeselin yönetmenliğini yapan Erin Lee Carr ise aynı gün yayımlanan bir röportajda, proje için Spears'a ulaşmaya çalıştığını öne sürdü:
"Spears'la defalarca iletişime geçmeye çalıştım. Ama bunun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını anlayınca pes etmek zorunda kaldım."
Carr, yıldız isme konuyla ilgili mektup da yolladığını söyleyerek, "Bence bunu okumak için sebebi vardı. Ama sanırım yeni sevgilisine odaklanıyor" dedi.
39 yaşındaki Spears, uzun zamandır erkek arkadaşı olan Sam Asghari'yle nişanlandığını 14 Eylül'de duyurmuştu.
Britney vs Spears, ünlü şarkıcının babasıyla arasındaki tartışmalı vasiliğine odaklanacak. Belgesel, konuyla ilgili özel röportajlara ve gizli delillere yer verecek.
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