Babası bu kez Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi: 'İlaçlarını almıyor'

08 Ağustos 2021 Pazar, 15:42

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu kapsamda babasının, tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

Bu durumun şarkıcının ruh sağlığını daha kötü hale getirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten şarkıcının hayranları "Free Britney" kampanyası başlatılmış ve Spears'ın kendi hayatını kontrol edebilmesini talep etmişti. 39 yaşındaki şarkıcı yıllar sonra ilk kez haziran ayında düzenlenen duruşmada konuşmuş ve babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söylemişti.

Spears uzaktan bağlantı ile katıldığı davada, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.

TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Spears’ın vasiliğini babasından geri alma çabalarına ilişkin karar açıklanmış ve Los Angeles mahkemesi Birtney Spears’ın talebini reddettiğini duyurmuştu.

Spears’ın avukatı Samuel Ingham mahkemenin baba Spears’ın, milyonlarca dolarlık varlığı kontrol etmesine devam etmesi kararı aldığını açıklamıştı.

"KIZIM İLAÇLARINI ALMIYOR"

Ancak Jamie Spears, kızının vasiliğine devam etmekle yetinmedi.

Independent Türkçe'nin The Hill’e dayandırdığı habere göre, kızının hayatının finansal ve tıbbi kontrolünü 13 yıldır elinde tutan Jamie Spears, Britney Spears’ın avukatlarının mahkemeye verdiği dilekçeye karşı itirazda bulundu.

Baba Spears, vasiliğinin sonlandırılması için avukatların gerekçe sunamadıklarını söyledi. Jamie Spears aynı zamanda avukatın talebinin “ironik” olduğunu belirterek şarkıcının diğer vasisi Jodi Montgomery ile yaptıkları görüşmelerden bahsetti.

Jamie Spears, “Montgomery geçen ay kızımın son davranışları ve genel sağlığından endişe duyduğunu söyledi. Montgomery, kızımın ilaçlarını doğru ve zamanlı almadığını, doktorların tavsiyelerini dinlemediğini ve hatta bazen doktorları görmeyi reddettiğini söyledi” dedi.

Spears, Montgomery’nin kızının gidişatından “endişe duyduğunu” iddia etti ve ikilinin bir telefon konuşmasında Britney Spears’ın acil müdahale için hastaneye yatırılmasını konuştuklarını da ekledi.

Montgomery, Jamie Spears’ın iddialarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak sözlerinin “manipüle edildiğini ve yanlış aktarıldığını” belirtti. Montgomery, Spears’ın hastaneye yatmasını önermediğini de ekledi. Aksine Montgomery, Jamie Spears’ın vasiliğinin sonlanmasının Britney Spears’a fayda sağlayacağını söyledi.