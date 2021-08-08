Babası bu kez Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi: 'İlaçlarını almıyor'
Babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin ardından Britney Spears sessizliğini bozmuş ve bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istemişti. Spears’ın babası şimdi de vasisi konumunda olduğu kızının hastaneye yatırılmasını istiyor.
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının
kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen
babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu kapsamda babasının, tüm
turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal
medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.
Bu durumun şarkıcının ruh sağlığını daha kötü hale getirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten şarkıcının hayranları "Free Britney" kampanyası başlatılmış ve Spears'ın kendi hayatını kontrol edebilmesini talep etmişti. 39 yaşındaki şarkıcı yıllar sonra ilk kez haziran ayında düzenlenen duruşmada konuşmuş ve babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söylemişti.
Spears uzaktan bağlantı ile katıldığı davada, babasının
kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini
veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara
zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla
suçlamıştı.
TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Spears’ın vasiliğini babasından geri alma çabalarına ilişkin
karar açıklanmış ve Los Angeles mahkemesi Birtney Spears’ın talebini
reddettiğini duyurmuştu.
Spears’ın avukatı Samuel Ingham mahkemenin baba Spears’ın,
milyonlarca dolarlık varlığı kontrol etmesine devam etmesi kararı aldığını
açıklamıştı.
"KIZIM İLAÇLARINI ALMIYOR"
Ancak Jamie Spears, kızının vasiliğine devam etmekle
yetinmedi.
Independent Türkçe'nin The Hill’e dayandırdığı habere göre,
kızının hayatının finansal ve tıbbi kontrolünü 13 yıldır elinde tutan Jamie
Spears, Britney Spears’ın avukatlarının mahkemeye verdiği dilekçeye karşı
itirazda bulundu.
Baba Spears, vasiliğinin sonlandırılması için avukatların
gerekçe sunamadıklarını söyledi. Jamie Spears aynı zamanda avukatın talebinin
“ironik” olduğunu belirterek şarkıcının diğer vasisi Jodi Montgomery ile yaptıkları
görüşmelerden bahsetti.
Jamie Spears, “Montgomery geçen ay kızımın son davranışları
ve genel sağlığından endişe duyduğunu söyledi. Montgomery, kızımın ilaçlarını
doğru ve zamanlı almadığını, doktorların tavsiyelerini dinlemediğini ve hatta
bazen doktorları görmeyi reddettiğini söyledi” dedi.
Spears, Montgomery’nin kızının gidişatından “endişe
duyduğunu” iddia etti ve ikilinin bir telefon konuşmasında Britney Spears’ın
acil müdahale için hastaneye yatırılmasını konuştuklarını da ekledi.
Montgomery, Jamie Spears’ın iddialarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak sözlerinin “manipüle edildiğini ve yanlış aktarıldığını” belirtti. Montgomery, Spears’ın hastaneye yatmasını önermediğini de ekledi. Aksine Montgomery, Jamie Spears’ın vasiliğinin sonlanmasının Britney Spears’a fayda sağlayacağını söyledi.
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