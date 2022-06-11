Britney Spears kim ile evlendi? Britney Spears'in eski eşi kim?
Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari evlendi. Spears'ın düğününe 100 kişi katıldı. Düğüne, Spears'ın eski eşi damga vurdu. Britney Spears'ın eşi kim? Britney Spears'ın eski eşi kim?
Britney Spears, perşembe günü Sam Asghari ile evlendi. Spears'ın evleneceği yere, eski eşi Jason Alexander da girmeye çalıştı.
BRİTNEY SPEARS'IN EŞİ SAM ASGHARİ KİMDİR?
Sam Asghari İranlıdır. Asghari 1994 yılında Tahran'da dünyaya gelmiştir. Sam Asghari oyuncu ve modeldir. Sam Asghari ve Britney Spears, Spears'ın 'Slumber Party' adlı klibinin çekiminde tanıştı.
BRİTNEY SPEARS'IN ESKİ EŞLERİ
2004'te dansçı Kevin Federline ile evlenen sanatçı bir yıl içinde ilk oğlu Sean Preston'ı, 12 Eylül 2006'da da ikinci oğlu Jayden James'i dünyaya getirdi. 2007'de Federline'dan boşandı. Ocak 2004'te çocukluk arkadaşı Jason Allen Alexander ile Las Vegas'ta evlendi. Evliliği 54 saat sürdü. Britney'e neden evlendiği sorulduğunda ise "sadece evlenmenin nasıl bir şey olduğunu görmek istedim" yanıtını verdi.
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