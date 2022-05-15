Ünlü şarkıcı Britney Spears bebeğini kaybettiğini açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 11:39
Ünlü şarkıcı Britney Spears bebeğini kaybettiğini açıkladı
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Geçen ay nişanlısı Sam Ashgari’yle bebek beklediklerini duyuran Spears, üzücü haberi Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yapan Britney Spears, “Büyük bir üzüntüyle hamileliğin erken aşamasında mucize bebeğimizi kaybettiğimizi duyuruyoruz. Bu, her ebeveyn için yıkıcı bir zaman” dedi

“Belki de hamilelik sürecinin ilerlemesini bekleyip duyurmalıydık” diyen Spears, nişanlısı Asghari ile bebek sahibi olmayı denemeye devam edeceklerini söyledi.

Spears, 28 yaşındaki nişanlısı Asghari ile uzun bir zamandır çocuk sahibi olmak istiyor ancak 14 yıl süren, babası Jamie Spears’ın hayatının her alanını kontrol ettiği vasilik nedeniyle bu kararı kendisi veremiyordu.

Spears’in ABD’li şarkıcı ve dansçı Kevin Federline’la evliliğinden iki oğlu var.


Britney Spears bebek

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