Eski eşi, Britney Spears'ın düğününü bastı

10 Haziran 2022 Cuma, 11:08

Özgürlüğüne yeni kavuşan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, perşembe günü Sam Asghari ile evlendi. Spears'ın evleneceği yere, evlilikleri 55 saat süren eski eşi Jason Alexander da girmeye çalıştı. Alexander, düğüne girmeye çalıştığı anları sosyal medya hesabından canlı yayın açarak paylaştı.

"O BENİM EŞİM"

TMZ tarafından paylaşılan ve Jason Alexander'ın Instagram'da yayımladığı olayın videosunda, Alexander, güvenlik görevlilerine yaklaşarak, töreni bozmak için geldiğini söyledi. Ardından, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlilerine "O benim eşim, tek eşim" diye bağırdı.

Düğüne girmesine izin verilmeyen Alexander'ın başka bir bölgede arama kaydı olduğu için gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart USA TODAY'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ??ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende" dedi.

Alexander ve Spears, 2004 yılında evlenmiş, evlilikleri 55 saat sürmüştü.