Britney Spears sevgilisinden ayrıldı: Asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım
Britney Spears, çocukları için nafaka ödemeyen dokuz çocuklu bir baba olduğu ortaya çıkan sevgilisi Paul Richard Soliz'den ayrıldığını açıklarken "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" dedi.
Britney Spears, erkek arkadaşı Paul Richard Soliz'den ayrıldığını açıkladı. 42 yaşındaki ABD'li pop yıldızı, Instagram'da kendini 'bekar' ilan etti.
Spears, 42,2 milyon takipçisiyle paylaştığı ve daha sonra sildiği paylaşımında, "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" dedi.
Son birkaç aydır Soliz'le birlikte olduğu bilinen Spears, daha önce paylaştığı bir Instagram hikayesinde Soliz'i paparazzilerle çalışmakla suçlamıştı.
Mayıs ayında Daily Mail gazetesi, Soliz'in en az dokuz çocuk babası olduğunu ve nafaka için annelerinin yanı sıra Los Angeles Çocuk Nafaka Hizmetleri Departmanı tarafından takip edildiğini ortaya çıkarmıştı.
36 yaşındaki Nicole Mancilla, Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin beş çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.
Mancilla, "O evliydi ve şimdi çocuklarını reddediyor. Britney Spears için çocuklarını ihmal ediyor" demişti.
Bu iddiadan birkaç gün sonra Spears, kaldığı otelden erkek arkadaşıyla yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından çıplak halde çıkarılmış, ambulans çağrılmıştı. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Spears, sadece ayak bileğini burktuğunu söylemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Plajları parsel parsel satan hangi iktidar?