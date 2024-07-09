Britney Spears sevgilisinden ayrıldı: Asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:35

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:35

Britney Spears, erkek arkadaşı Paul Richard Soliz'den ayrıldığını açıkladı. 42 yaşındaki ABD'li pop yıldızı, Instagram'da kendini 'bekar' ilan etti.

Spears, 42,2 milyon takipçisiyle paylaştığı ve daha sonra sildiği paylaşımında, "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" dedi.

Son birkaç aydır Soliz'le birlikte olduğu bilinen Spears, daha önce paylaştığı bir Instagram hikayesinde Soliz'i paparazzilerle çalışmakla suçlamıştı.



Mayıs ayında Daily Mail gazetesi, Soliz'in en az dokuz çocuk babası olduğunu ve nafaka için annelerinin yanı sıra Los Angeles Çocuk Nafaka Hizmetleri Departmanı tarafından takip edildiğini ortaya çıkarmıştı.



36 yaşındaki Nicole Mancilla, Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin beş çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.

Mancilla, "O evliydi ve şimdi çocuklarını reddediyor. Britney Spears için çocuklarını ihmal ediyor" demişti.



Bu iddiadan birkaç gün sonra Spears, kaldığı otelden erkek arkadaşıyla yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından çıplak halde çıkarılmış, ambulans çağrılmıştı. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Spears, sadece ayak bileğini burktuğunu söylemişti.