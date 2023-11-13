Brad Pitt'ten Britney Spears'a 'teklif'
Margot Robbie, Brad Pitt ve Reese Witherspoon gibi isimlerin Britney Spears'ın 'The Woman in Me' kitabının film haklarını alabilmek için teklif verdiği iddia edildi.
Britney Spears'ın anı kitabı 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) beyazperdeye uyarlanması bekleniyor. Hollywood yıldızları kitabı uyarlamak için on milyonlarca dolar ödemek üzere sıraya girdi.
Grammy ödüllü şarkıcının kitabı yalnızca ABD'de ilk haftasında 1,1 milyon kopya sattı.
Daily Mail’de yer alan habere göre, Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes teklif veren isimler arasında yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Shondaland Productions'ın Grey's Anatomy ve Bridgerton gibi yapımlara imza atan Shondaland Productions'ın sahibi olan Shonda Rhimes, Spears'ın 2002'de sinema yıldızlığına adım attığı Crossroads'un senaryosunu yazmıştı.
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