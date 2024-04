Yıllar süren dava bitti: Britney Spears babasıyla anlaşmaya vardı!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 13:03

Güncelleme: 28.04.2024 - 13:03

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears?’ın 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve özgürlüğüne kavuşmuştu.

Şarkıcı, babasıyla yasal ödemeler konusunda anlaşmaya vardı.

TMZ'nin haberine göre, Jamie Spears şarkıcıya herhangi bir ödeme yapmayacak ancak şarkıcının, babasının 2 milyon doları aşan yasal harcamalarını ödemesi gerekiyor.



Britney'nin avukatı Mathew S. Rosengart, People'a yaptığı açıklamada, "Vasilik, Kasım 2021'de sona erdirilmiş olsa da, Spears'ın tam özgürlük arzusu artık gerçekleşti" dedi.

Anlaşmanın şartları detaylı bir şekilde açıklanmadı ancak Rosengart sözlerine "Arzu ettiği gibi, Spears'ın artık mahkemeye katılmasına veya mahkemeye dahil olmasına gerek kalmayacak. Britney Spears'ı temsil etmek, korumak ve savunmak bizim için onur ve ayrıcalıktır" diyerek devam etti.



Bu sayede Jamie Spears ve şarkıcı vasilik sırasındaki mali suistimal iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacak.

Jamie Spears'ın avukatı Alex Weingarten ise "Jamie her şeyin artık geçmişte kalmasından dolayı çok mutlu. Kızını çok seviyor ve şimdiye kadar yaptığı her şey onu korumak ve desteklemek içindi. Britney'nin hayatındaki bazı sorumsuz insanların, bu davayı bu kadar uzatmayı seçmesi talihsiz bir durum" dedi.



2008'de alınan karar doğrultusunda Britney Spears'ın bağımsızlığının ciddi bir bölümü elinden alınmış; finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu, vasiliğine atılan babası Jamie Spears tarafından alınır hale gelmişti.

Spears’ın tüm haklarını elinde tutan babasının vasiliği 2021 Kasım ayında sona ermişti.



Vasiliğin sona ermesinden bu yana Spears'ın "The Woman in Me" adlı kitabı 2 milyondan fazla kopya sattı ve şarkıcı, Elton John ve Will.i.am ile düet yaptı.

Britney yine de müzik kariyerinin artık onun önceliği olmadığı konusunda ısrarcı. Ekibinin onu bir albüm çıkarmaya yönlendirdiğine dair söylentiler dolaşmaya başladığında Spears, Instagram'da şunları yazdı:

"Yeni bir albüm yapmak için rastgele insanlara başvurduğumu söylüyorlar... Müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğim."