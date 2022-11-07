Britney Spears yakalandığı hastalığı dans videosuyla açıkladı: 'Acılı ve ağrılı'

07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:15

Bir süredir sosyal medyada dans videolarını yayımlanan Britney Spears, yine bir dans görüntüsü eşliğinde sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı. 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, hafta sonu Instagram hesabından “Victoria” hastalığına yakalandığını duyurdu.

NTV'nin aktardığı habere göre; vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor” şeklinde mesaj yazdı.

"ACILI VE AĞRILI..."

“Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor” diyen Spears, “Haftada üç kez uykumdan ellerimini tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı” ifadesini kullandı.

Spears’ın ayrıca, “O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim” sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlandı.

"ESKİSİ GİBİ HAREKET EDEMİYORUM"

Spears mesajında, “Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor. Ama eskisi gibi hareket edemiyorum” ifadesine de yer verdi.

Spears, “Beynime ve boynuma oksijenin gittiğini hissettiğim bir ilaç buldum. Gözlerim şimdi daha açık ve başımı dik tutabiliyorum. Bunu başarmaya çalışırken iyi bir iş yaptım. Nefes alabiliyorum. Kendimi daha akıllı hissediyorum çünkü artık nefes alabiliyorum” dedi.

VİCTORİA HASTALIĞI NEDİR?

Victoria hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre, hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık.