Britney Spears, annesine attığı mesajları paylaştı: 'Beni öldürmeye çalıştığını hissediyorum'

26 Temmuz 2022 Salı, 16:25

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın serveti ve tüm hayatı neredeyse 13 yıldır babası James Parnell Spears tarafından kontrol ediliyordu. Spears, daha önce uzun süredir aşk yaşadığı Sam Asghari ile evlenmesinin ve yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini açıklamıştı.

Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçen ağustos ayında bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurmuştu. Aylar önce Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi, yargıç tarafından kabul görülmüştü.

Baba Jamie Spears'ın vasiliği, 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.

"KANITINIZ OLUNCA BİRAZ FARKLI"

Britney Spears, son olarak 2019'da bir akıl sağlığı merkezine zorla yatırıldığını iddia edildikten sonra annesine, arkadaşına ve avukatına gönderdiği kısa mesajların ekran görüntülerini Instagram hesabından yayınladı; ancak üzerinden fazla zaman geçmeden gönderisini sildi.

40 yaşındaki popçu; "Kanıtınız oluınca biraz farklı" notuyla başladığı paylaşımında, sırasıyla ekran görüntülerini gösterdi.

Şarkıcı, ilk ekran görüntüsünde annesi Lynne Spears'a "Bana ilacımın dozunu yükseltmek istediğini söyledi. Bu ilacın uyumama yardımcı olmak için verildiğini düşündüm, ama bipolar tedavisi içinmiş ve oldukça güçlü bir ilaç" diye yazdı.

Bu mesajda Britney'nin bir doktordan mı yoksa koruyucusu olarak tıbbi bakımını kontrol eden babası Jamie Spears'tan mı bahsettiği belli değil.

ANNESİNDEN YANIT ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Spears'ın mesajı, şöyle devam etti:

"Kelimenin tam anlamıyla midemdeki tüm hastalıklı ilaçları hissediyorum. Yemin ederim beni öldürmeye çalıştığını hissediyorum."

Ünlü isim, 67 yaşındaki annesi Lynne'in mesajlarına yanıt vermediğini, ancak merkezden ayrıldığında ondan haber aldığını iddia etti. Britney, "Bana 'Seni ziyaret etmeme ve sana sarılmama izin vermeliydin' dedi" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Spears'ın paylaştığı ikinci ekran görüntüsünde; "John Bell'in numarasına ihtiyacım var, müsait olduğunda" diye yazarak, çocukluk arkadaşı Jansen Fitzgerald'dan yeni avukat bulmasına yardım etmesini istediği görüldü.

Şarkıcı, daha sonra arkadaşına kendisine verilen ilaçlardan bahsederek, "İyi olacağımı söyleyeceğini hissediyorum ama yine de bunlar hiç mantıklı değil" ifadelerini kullandığı bir mesaj attı; ancak arkadaşından da cevap alamadığını söyledi.

"TELEFON NUMARAM ENGELLENDİ"

Ancak Fitzgerald, Instagram sayfasından paylaşım yaparak, Spears'a 'yanıt verdiği' konusunda ısrar etti ve o zamanlar vasliğini yapan babası Jamie tarafından mesajları izlenen Britney'nin telefonundan 'bazı mesajların silindiğini' iddia etti:

"Merkezden ayrıldığımda telefon numaram ondan engellendi ve bir daha hiç konuşmadık! Mümkün olan her yerden ona ulaşmaya çalıştım ama her seferinde başarısız oldum."

Fitzgerald ayrıca, mesajlaşmanın kendi telefonundan aldığı ekran görüntüsünü paylaşarak, arkadaşı Britney Spears'a cevap verdiğini de kanıtladı.