Bronzlaşmak isterken cildinizi yaşlandırıyor olabilirsiniz: Güneşlenirken sık yapılan 7 hata

Yaz aylarının vazgeçilmez keyiflerinden biri olan güneşlenme, hem D vitamini almak hem de bronzlaşmak isteyenlerin favorisi. Ancak güneşin faydaları kadar zararları da var. Güneşlenme ile ilgili doğru sanılan pek çok bilgi aslında cildimiz ve sağlığımız için büyük tehlikeler barındırıyor. Peki, bronzlaşmak isterken cildinizi yaşlandıran yanlış davranışlar nelerdir? İşte, güneşlenirken sık yapılan 7 hata...

GÜNEŞLENİRKEN SIK YAPILAN 7 HATA

1. “Sabah ve akşam güneşi zararsızdır”

Birçok kişi sabah 10’dan önce veya akşam 16’dan sonra güneşlenmenin tamamen zararsız olduğunu düşünür. Oysa UV ışınları bu saatlerde daha az yoğun olsa da, uzun süreli maruziyet hâlâ risklidir.

2. “Güneş kremi sürersem bronzlaşamam”

Tam aksine! Güneş kremi cildinizi korurken, sağlıklı bir şekilde bronzlaşmanıza imkân tanır. Krem sürmeden güneşlenmek, ciltte yanık, leke ve erken yaşlanmaya yol açabilir.

3. “Gölgede güneşlenmek gerekmez”

Gölgede bile %30-50 oranında UV ışınına maruz kalırsınız. Bu yüzden sadece doğrudan güneş altında değil, gölgede de koruyucu kullanmak şart.

4. “Denize girince koruma yeniden başlamış olur”

Deniz ya da havuzdan çıkınca ciltteki koruyucu tabaka azalır. Su geçirmez bile olsa, güneş kreminizi her yüzmeden sonra yeniden uygulamalısınız.

5. “Yalnızca cilt yanar, gözler zarar görmez”

Güneşin zararlı ışınları yalnızca cildi değil, gözleri de etkiler. Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak katarakt gibi kalıcı hasarlara yol açabilir. UV filtreli güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalıdır.

6. “Çocuklar kısa süre güneşlenebilir”

Çocukların cildi yetişkinlere göre çok daha hassastır. 6 aydan küçük bebeklerin doğrudan güneşe çıkarılmaması gerekir. Daha büyük çocuklarda ise yüksek koruma faktörlü ürünler tercih edilmelidir.

7. “Bir kere sürmek yeterlidir”

Güneş kreminin etkili olabilmesi için her 2-3 saatte bir yeniden uygulanması gerekir. Terleme, yüzme, havlu ile silinme gibi durumlar koruyuculuğu azaltır.